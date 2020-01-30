«مدينة الأشباح».. 6 معلومات عن «ووهان» الصينية بؤرة «كورونا»

قد لا تحظى مدينة ووهان الصينية، بالشهرة التي تتمتع بها بكين أو شنغهاي، ولكن هذه المدينة التي تعد مركز انطلاق فيروس كورونا مؤخرا، أصبحت على ألسنة الملايين من مختلف دول العالم، الذين يتحدثون عن الفيروس طوال الوقت، بل وأطلقوا عليها "مدينة الأشباح".ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ووهان الصينية1- ووهان مدينة تقع شرق الصين الأوسط على نهر يانغتزيه عند التقائه بنهر هان، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي بالنسبة لوسط الصين.2- يُقدر عدد سكانها بحوالي 8.9 ملايين نسمة عام 2018، وهي عاصمة مقاطعة هوباي وأكبر مدن الصين الوسطى من حيث عدد السكان.3- في عشرينات القرن الماضي كانت ووهان عاصمة لحكومة كوومينتانغ اليسارية بقيادة وانغ جينغواي المعادي لشيانج كاي شيك.4- هذه المدينة عبارة عن منطقة مدنية ممتدة لثلاث مدن دمجت في عام 1950 وهي: هانكو في الضفة الشمالية لليانغتزيه وهانيانغ بجانب الهان وووتشانغ في الضفة الجنوبية لليانغتزيه.5- تحتوي على العديد من مصانع إنتاج الحديد والفولاذ، كما توجد بها جامعة ووهان وجامعة ووهان للتكنولوجيا.6- ووهان مليئة بسلاسل من المناطق الصناعية و52 معهدا للدراسات العليا ويسكنها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وهو أكبر عدد للطلبة في المدن الصينية وتستثمر فيها 230 من أكبر 500 شركة في العالم حسب تقييم "فورتشون" العالمي.