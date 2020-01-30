رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مدينة الأشباح».. 6 معلومات عن «ووهان» الصينية بؤرة «كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 08:27 م
كورونا
كورونا
دينا المزين
طباعة
قد لا تحظى مدينة ووهان الصينية، بالشهرة التي تتمتع بها بكين أو شنغهاي، ولكن هذه المدينة التي تعد مركز انطلاق فيروس كورونا مؤخرا، أصبحت على ألسنة الملايين من مختلف دول العالم، الذين يتحدثون عن الفيروس طوال الوقت، بل وأطلقوا عليها "مدينة الأشباح".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ووهان الصينية

1- ووهان مدينة تقع شرق الصين الأوسط على نهر يانغتزيه عند التقائه بنهر هان، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي بالنسبة لوسط الصين.

2- يُقدر عدد سكانها بحوالي 8.9 ملايين نسمة عام 2018، وهي عاصمة مقاطعة هوباي وأكبر مدن الصين الوسطى من حيث عدد السكان.

3- في عشرينات القرن الماضي كانت ووهان عاصمة لحكومة كوومينتانغ اليسارية بقيادة وانغ جينغواي المعادي لشيانج كاي شيك.

4- هذه المدينة عبارة عن منطقة مدنية ممتدة لثلاث مدن دمجت في عام 1950 وهي: هانكو في الضفة الشمالية لليانغتزيه وهانيانغ بجانب الهان وووتشانغ في الضفة الجنوبية لليانغتزيه.

5- تحتوي على العديد من مصانع إنتاج الحديد والفولاذ، كما توجد بها جامعة ووهان وجامعة ووهان للتكنولوجيا.

6- ووهان مليئة بسلاسل من المناطق الصناعية و52 معهدا للدراسات العليا ويسكنها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وهو أكبر عدد للطلبة في المدن الصينية وتستثمر فيها 230 من أكبر 500 شركة في العالم حسب تقييم "فورتشون" العالمي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 4 ساعات

الذهب يرتفع للمخاوف من تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالى

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

منذ حوالي 11 ساعة

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

الأكثر قراءة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

اكتشاف 10 آلاف تمثال أوباشتى و16 مقبرة و20 تابوت بتونا الجبل (صور)

إنفوجراف

image description

وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب