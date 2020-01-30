بعد خطبتها لشاب مصري.. 6 معلومات عن جينفير جيتس

ضجة كبيرة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان جينيفر، ابنة الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، في منشور "رومانسي" على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أنها ستتزوج من صديقها المصري نائل نصار، بعد أن تقدم لخطبتها أثناء رحلة تزلج، وما أن نشرت هذا الأمر، حتى وصف الجميع هذا الشاب المصري الذي تعود أصوله لمحافظة المنوفية بـأنه "محظوظ"، حيث إنه سيتزوج ابنة الرجل الأغنى في العالم."الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن جينيفر جيتس1- هي ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت "بيل جيتس".2- تبلغ من العمر 21 عاما، وهي من أصل أمريكي وولدت في واشنطن.3- درست جينيفر جيتس، علم الأحياء في جامعة ستانفورد 2013.4- تربت على حب الفروسية والرياضة التي كانت السبب في اجتماعها مع حبيبها بطل الفروسية المصري نايل نصار.5- جمع حب الفروسية بين قلب ابنة بيل جيتس والشاب المصري، فكلاهما فارسان ماهران.6- كان الاثنان يدرسان في جامعة واحدة.وأعلنت جنيفر جيتس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نبأ خطوبتها، وأرفقت إعلان خطبتهما والموافقة على الزواج، برسالة رومانسية خصته بها، وقالت، "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد اجتحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والتقدم في السن، والضحك والحب معًا، موافقة مليون مرة".