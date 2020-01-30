الأسهم الأوروبية تهبط متضررة من أرباح ضعيفة للشركات ومخاوف «كورونا»

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، متأثرة بمخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الصين وتحديثات ضعيفة للأرباح من بضع شركات، وجاءت بورصة لندن بين أكبر الخاسرين بعد أن أحجم بنك انجلترا المركزي عن خفض أسعار الفائدة.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1% موسعا خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 2% ومتجها نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في حوالي أربعة أشهر.وسجلت أسهم رويال داتش شل المسجلة في لندن أكبر خسارة بين الشركات المدرجة على المؤشر القياسي مع هبوطها 4.4% بعد أن انخفضت الأرباح الفصلية للشركة إلى النصف، وأغلق مؤشر قطاع الطاقة منخفضا 2.6% مع تعرضه أيضا لضغوط من تراجع أسعار النفط.وانخفضت أسهم مجموعة سواتش الرائدة في صناعة الساعات 3.9% مع إعلانها عن هبوط ملحوظ في المبيعات السنوية بينما توقعت أن تستمر التحديات في سوقها الرئيسية هونج كونج هذا العام.