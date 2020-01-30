رجائي عطية يترشح لمنصب نقيب المحامين غدًا

يتقدم المحامي رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح على منصب نقيب المحامين، ظهر الجمعة، بأوراق ترشحه رسميا على منصب النقيب، في مقر النقابة العامة برمسيس.ويرافق عطية عدد من مرشحي جبهة الإصلاح على عضوية مجلس النقابة، للتقدم رسميا بأوراق ترشحهم.وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم وحتى يوم الأحد.ويتم تقديم الطلبات يوميا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.