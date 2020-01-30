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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: الانتهاء من قوانين مجلسى «النواب والشيوخ» يونيو المقبل

الخميس 30/يناير/2020 - 08:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية، بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي.

وذكر أبوشقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.

وأشار أبوشقة إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة، ما يؤكد أننا نعيش فى مناخ ديمقراطى وإنشاء دولة عصرية حديثة.

حضر اللقاء كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.
أبوشقة: الانتهاء من قوانين مجلسى «النواب والشيوخ» يونيو المقبل
أبوشقة: الانتهاء من قوانين مجلسى «النواب والشيوخ» يونيو المقبل
أبوشقة: الانتهاء من قوانين مجلسى «النواب والشيوخ» يونيو المقبل
أبوشقة: الانتهاء من قوانين مجلسى «النواب والشيوخ» يونيو المقبل

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