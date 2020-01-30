انطلاق «لص بغداد» في الأردن غدًا

أعلن الفنان محمد عادل إمام عرض فيلمه الجديد «لص بغداد» غدًا في دولة الأردن، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق إمام على الصورة: «مساء الفل المحطة الثانية الأردن ميعادنا بكرة الساعة 6 مسًاء في تاج سينما إن شاءالله لص بغداد».«لص بغداد» بطولة محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجي فيلم.