البنتاجون: واشنطن ستنشر صواريخ باتريوت في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ "باتريوت" في العراق، بعد القصف الإيراني على قواعد أمريكية هناك هذا الشهر.وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات "باتريوت" في البلاد لحماية المواقع التي يستخدمها الجيش الأمريكي هناك، من الهجمات المحتملة.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس.وكان الحرس الثوري الإيراني قد قصف قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.