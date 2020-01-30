جاد خليفة يطرح كليب «أنا بِطَريق» (فيديو)

طرح المطرب اللبناني جاد خليفة، أحدث أعماله الغنائية «أنا بطريق» عبر قناته بموقع «يوتيوب».الأغنية من كلمات خليل روزا، ألحان كانزكي تير ومن توزيع مصطفى عبد الرضا.يذكر أن جاد خليفة شارك ميريام كلينك في كليب «فوتنا القول» الذي وصف المجتمع اللبناني بـ«العاهر»، وبعدها قرر وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، منع بث الكليب.