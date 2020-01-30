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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:59 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر بضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية والنزاهة لكل الانتخابات والاستفتاءات، مشيرًا إلى أنه كانت له بصمات فى هذا القانون، فراجع المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا ووضع من الضمانات، ما يؤكد أن ما يدلى به الناخب فى الصندوق هو ما ستعلن عنه النتيجة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.

وأضاف أبوشقة، أنه لأول مرة يأتى رئيس للجنة الدستورية والتشريعية لمدة خمس دورات انعقاد برلمانية بالتزكية، برغم تصنيف الوفد على أنه حزب معارض ما يؤكد ثقة النواب الذين يمثلون الشعب فى هذا الحزب.

وأوضح أبوشقة، أن الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام وفقا لنصوص الدستور، هى انتخابات مجلس النواب فى أوائل شهر نوفمبر، ومجلس الشيوخ فى أثناء هذا التوقيت، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون فى غاية الشفافية والنزاهة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد أبوشقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

وأشار أبوشقة إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق استقرار سياسى وديمقراطية حقيقية.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر بضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية والنزاهة لكل الانتخابات والاستفتاءات، مشيرا إلى أنه كانت له بصمات فى هذا القانون، فراجع المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا ووضع من الضمانات ما يؤكد أن ما يدلى به الناخب فى الصندوق هو ما ستعلن عنه النتيجة.
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة
أبوشقة: قانون «الوطنية للانتخابات» صدر بضمانات غير مسبوقة

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