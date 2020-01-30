ضبط ٥١ توك توك في حملة مرورية بالدقهلية

شنت مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة المرور بقيادة العميد ممدوح الحصى، حملة لإعادة الانضباط المروري بشوارع المحافظة القضاء على ظاهرة انتشار التوك توك بمدينة المنصورة.وأسفرت مجهودات الحملة التي ترأسها العميد ممدوح الحصى، وبمشاركة العقيد إسلام رمزي وكيل إدارة المرور، المقدم دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور المقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، عن سحب تراخيص متنوعة لـ٨٩ سيارة، وتصالح فوري بمبلغ يقرب من ٢٧٤٥٠ ألف جنيه و٢٥ إزالة ملصقات وزجاج فاميه، إضافة إلى ضبط ٥١ توك توك و٣٢ دراجة بخارية وتم تحرير ٢٥١ مخالفة غيابية.