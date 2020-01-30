الصين تؤجل صادرات مصر من البرتقال

قال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصين طالبت مصدري الحاصلات الزراعية، بتأجيل شحنات البرتقال المصدرة إليها مبدئيا لمدة 10 أيام، نتيجة تراجع الطلب من التجار المحليين وإغلاق الكثير من المطاعم والنوادي والمحال التجارية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، والتزام الكثير منهم الجلوس بالمنازل والابتعاد عن المناطق المزدحمة الجاذبة للإصابة بالفيروس.وأضاف النجاري، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تصدر سنويا كميات من البرتقال إلى الصين تقدر بنحو 217 ألف طن، وفي حالة استمرار أزمة كورونا سيتم إلغاء جميع الشحنات المصدرة من البرتقال إليها، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة نتيجة الكساد الذي تتعرض له السوق الصينية تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، ويدرس المجلس التصديري حاليا البحث عن أسواق بديلة لحين انتهاء أزمة الصين، خاصة أن سلعة البرتقال من السلع الزراعية سريعة التلف لا تتحمل الانتظار كثيرا.