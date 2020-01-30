المايسترو الأول.. دراسة: الموسيقار الروسى رخمانينوف أكثر إبداعًا من بيتهوفن

كشفت دراسة استقصائية أجراها علماء من كوريا الجنوبية عن أن الموسيقار الروسى سيرجى رخمانينوف هو أكثر الموسيقيين إبداعًا، معتبرة أن الألمانى لودفيج فان بيتهوفن كان الأكثر نفوذًا فى الفترة من ١٨٢٠ حتى ١٩١٠، ما جعله يصبح الموسيقى الأهم والأشهر، رغم أن «رخمانينوف» هو الأحق بهذا اللقب.

أوضحت الدراسة، التى نشرتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أنها حللت ٩٠٠ عمل موسيقى من مجموعة البيانو الكلاسيكية التى كتبها ١٩ مؤلفًا من مختلف دول العالم، بين عامىّ ١٧٠٠ و١٩٠٠، مقسمة إلى ٣ فترات، هى «الباروك» و«الكلاسيكية» و«الرومانسية».

واعتمدت الدراسة على حاسوب ابتكره فريق العلماء الكورى الجنوبى، تمكن من حساب الاختلافات الموسيقية فى الأعمال الموسيقية، ورصد الاختلافات فى أعمال كل ملحن على حدة، لمعرفة مدى التطور الذى وصل إليه كل منهم.

ووفقًا للدراسة، كان الموسيقى سيرجى رخمانينوف هو الموسيقى الذى حصل على أعلى درجات فى مجال الإبداع والتطور الموسيقى، أكثر من «بيتهوفن».

وقال مؤلف الدراسة، جويونج بارك، من المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: «يسمح لنا نموذجنا الآلى بحساب درجة وجودة الألحان والتناسق المشترك بين الأعمال الماضية والمستقبلية وتطور الأنماط الموسيقية الغربية، وتأثيرات الموسيقيين الغربيين على بعضهم البعض».

وولد «بيتهوفن» ‏فى ١٧ ديسمبر ١٧٧٠، وهو من أصل ألمانى، وقدم ٩ سيمفونيات و٥ مقطوعات على البيانو وأُخرى على الكمان، و٣٢ سوناتا على البيانو و١٦ مقطوعة رباعية وترية، كما ألّف أيضًا أعمالًا للصالون الأدبى وأُخرى للجوقة، ومجموعة أغانى أيضًا.

ظهرت موهبة «بيتهوفن» الموسيقية فى سن مبكرة، حيث درس مع فولفجانج أماديوس موتسارت، وكان من المقربين لـ«جوزيف» هايدن، وفى عام ١٧٩٢، قرر الانتقال إلى فيينا، حيث اشتهر هناك فى تلك الحقبة على أنه عازف البيانو الأشهر.

وفى عام ١٨٠٠، بدأ «بيتهوفن» يعانى من مشاكل فى السمع، حتى صار أصمًا، لكنه أكمل مسيرته الموسيقية رغم صممه، واستمر فى التأليف الموسيقى حتى عام ١٨٢٧، ووصفه الشاعر الألمانى بيتر كورنيليوس بأنه من أفضل ٣ ملحنين يحملون حرف الباء فى أسمائهم، جنبًا إلى جنب مع باخ وبرامس.

ووفقًا لبعض الروايات، فان لوحة «فوياجر» الذهبية التى أُرسِلت إلى الفضاء الخارجى، ضمن برنامج «فوياجر»، احتوت على تسجيلات موسيقية من تأليفه.

ومن أهم أعمال «بيتهوفن»، السيمفونية الثالثة أو «إيروكا»، التى ألفها على شرف إعلان نابليون بونابرت إمبراطورًا لفرنسا عام ١٨٠٤، ودارت حول الإعجاب بالقائد الفرنسى وقدراته الخارقة.

أما سيرجى رخمانينوف، الموسيقى الروسى، فقد ولد عام ١٨٧٣، وتأثر فى موسيقاه بكل من شوبان وتشايكوفسكى، ورغم ما أثبته الباحثون فى دراسة «ديلى ميل»، فإنه فى عام ١٩٥٤ اعتبر قاموس «غروفز» للموسيقى والموسيقيين «رخمانينوف» فاشلًا وأن موسيقاه ستنتهى وتنسى.

وتتلمذ الموسيقار الروسى على يد ريمسكى كورسيكوف أحد عمالقة الموسيقى، واشتهر باسم «بج هاندز» نسبة إلى يديه الكبيرتين اللتين تساعداه فى إحكام سيطرته على مفاتيح البيانو، كما أن طوله يتجاوز ١٩٨ سم. ومن أهم ما أضافه «رخمانينوف»، للموسيقى والبيانو، اللمسة الشرقية على ألحان البيانو، حيث ألف رقصات شرقية للبيانو والتشيللو.

فى عام ١٩٤٢، وتحديدًا فى آخر حفلة موسيقية له، سقط «رخمانينوف» مريضًا، حيث كانت الحفلة الموسيقية فى الصالة الرياضية لـجامعة تينيسى فى نوكسفيل، ومن ثم اضطر للذهاب إلى منزله فى لاس فيجاس الأمريكية.

توفى رخمانينوف جراء إصابته بسرطان الجلد فى يوم ٢٣ مارس ١٩٤٣ فى بيفرلى هيلز، قبل أن يكمل عامه الـ٧٠ بأيام، وقبل وفاته حصل على الجنسية الأمريكية، وفى عام ٢٠١٥، أعلنت روسيا نيتها نقل قبره إلى روسيا، بحجة أن أمريكا أهملت القبر، وهو المطلب الذى رفضته عائلة وأحفاد الموسيقار، بحجة أن «رخمانينوف» توفى فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ترك روسيا بسنوات طويلة.

