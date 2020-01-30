معهد مشورة الدقي ينظم كورسات للمقبلين على الزواج.. 18 فبراير

ينظم معهد المشورة والحكمة بالدقي، كورسات للمقبلين على الزواج حديثا، وذلك يوم 18 فبراير المقبل؛ وذلك لمدة شهر كامل.يأتي ذلك في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.وتدور موضوعات دورات المشورة الأسرية، حول العلاقة مع الأهل وسيكولوجية الرجل والمرأة، وإدارة الأولويات والمال، ومشاكل السنة الأولى من الزواج.وكانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية، كشرط أساسي لإتمام الزواج الذي أقره المجمع المقدس لتطبيقه بداية من عام 2017، والتي لجأت إليها الكنائس المسيحية للحد من حالات الطلاق.