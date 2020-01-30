قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبًا بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل مَن يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.كان والد الطفلة أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.ولا زالت تحقيقات النيابة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة.