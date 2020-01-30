«الدستور» تنشر الكتاب الأخطر لـ«عثمان الخشت».. نحو تأسيس عصر دينى جديد

لا يمكن أن يقنعنى أحد بأن الإسلام السائد فى عصرنا هو الإسلام الأول الخالص والنقى، حتى عند أكثر الجماعات ادّعاءً للالتزام الحرفى بالإسلام، فأنا أقيس صواب كل فكرة، أو نسق فكرى، بالنتائج المترتبة عليها، فالفكرة الصواب هى التى تعمل بنجاح فى الواقع وتنفع الناس.. والإسلام الأول كانت نتائجه مبهرة فى تغيير الواقع والتاريخ، أما الإسلام الذى نعيشه اليوم فهو خارج التاريخ ومنفصل عن واقع حركة التقدم، ولذلك باتت من الضرورات الملحة اليوم العودة إلى «الإسلام المنسى»، لا الإسلام المزيف الذى نعيشه اليوم، ولا يمكن هذا إلا بتخليص الإسلام من «الموروثات الاجتماعية» و«قاع التراث»، و«الرؤية الأحادية للإسلام»، فالنظرة إلى الإسلام من زاوية واحدة وضيقة تزيّف الإسلام، ولذا من الفرائض الواجبة توجيه النقد الشامل لكل التيارات أحادية النظرة، سواء كانت إرهابية أو غير إرهابية.إن المشكلة ليست فى الإسلام، بل فى عقول المسلمين وحالة الجمود الفقهى والفكرى التى يعيشون فيها منذ أكثر من سبعة قرون.. لقد اختلط المقدس والبشرى فى التراث الإسلامى، واضطربت المرجعيات وأساليب الاستدلال، ولذا من غير الممكن «تأسيس عصر دينى جديد» دون تفكيـك العقل الدينى التقليدى وتحليله للتمييز بين المقدس والبشرى فى الإسلام، فهذه مقدمة من بين مقدمات عديدة من أجل تكوين خطاب دينى جديد يتراجع فيه لاهوت العصور الوسطى، الذى كان يحتكر فيه المتعصبون الحقيقة الواحدة والنهائية.إن كل ما جاء فى التاريخ بعد لحظة اكتمال الدين التى أعلنها القرآن جهد بشرى قابل للمراجعة، وهو فى بعض الأحيان اجتهاد علمى فى معرفة الحقيقة، وفى أحيان أخرى آراء سياسية تلوّن النصوص بأغراضها المصلحية المنحازة، وفى كل الأحوال، سواء كانت موضوعية أم مغرضة، ليست هذه الآراء وحيًا مقدسًا، بل آراء قابلة للنقد العلمى.ويقتضى الدخول إلى عصر دينى جديد مجموعة من المهام العاجلة، مثل: تفكيك الخطاب الدينى، وتفكيك العقل المغلق، ونقد العقل النقلى، وفك جمود الفكر الإنسانى الدينى المتصلب والمتقنع بأقنعة دينية، حتى يمكن كشفه أمام نفسه وأمام العالم. وليس هذا التفكيك للدين نفسه، وإنما للبنية العقلية المغلقة والفكر الإنسانى الدينى الذى نشأ حول «الدين الإلهى الخالص».وعملية «التفكيك» يجب أن تمر بمجموعة من المراحل، هى:المرحلة الأولى: «الشك المنهجى».المرحلة الثانية: التمييز بين المقدس والبشرى فى الإسلام.المرحلة الثالثة: إزاحة كل «المرجعيات الوهمية» التى تكونت فى «قاع التراث».وبعد التفكيك يأتى التأسيس، وأهم أركانه:الركن الأول: تغيير طرق تفكير المسلمين.الركن الثانى: تعليم جديد منتج لعقول مفتوحة وأسلوب حياة وطريقة عمل جديدة.الركن الثالث: تغيير رؤية العالم.. تجديد المسلمين.الركن الرابع: تأسيس مرجعيات جديدة.الركن الخامس: العودة إلى الإسلام الحر «الإسلام المنسى».الركن السادس: نظام حكم يستوعب سنن التاريخ.ولن يتحقق كل هذا دون توظيف مجموعة من الآليات لتحقيق «حلول قصيرة ومتوسطة المدى» تشمل: التعليم، والإعلام، والثقافة، والاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، وذلك لـ«صناعة عقول» مفتوحة على الإنسانية فى ضوء العودة إلى المنابع الصافية، القرآن والسنة الصحيحة، وتغيير المرجعيات التقليدية، وتأسيس فقه جديد، وتفسير جديد، وعلم حديث جديد، وإزاحة كل «المرجعيات الوهمية» التى تكونت فى «قاع تراث» صُنع لغير عصرنا.ودون هذا لن نستطيع صناعة تاريخ جديد نخرج فيه من هذه الدائرة المقيتة لكهنوت صنعه بشر بعد اكتمال الدين، وتلقفه مقلدون أصحاب عقول مغلقة ونفوس ضيقة لا تستوعب رحابة العالم ولا رحابة الدين.عزيزى القارئ، أرجو أن يفتح النقاش حول الأفكار المطروحة هنا المجال لمزيد من الأفكار الجديدة التى نتجاوز فيها «عصر الجمود الدينى»، الذى طال أكثر من اللازم فى تاريخ أمتنا، من أجل تأسيس عصر دينى جديد، وتكوين خطاب دينى من نوع مختلف، وليس تجديد الخطاب الدينى التقليدى، لأن تجديد الخطاب الدينى عملية أشبه ما تكون بترميم بناء قديم، والأجدى هو إقامة بناء جديد بمفاهيم جديدة ولغة جديدة ومفردات جديدة إذا أردنا أن نقرع أبواب عصر دينى جديد.والله هو المقصد والمنتهى..القسم الأول من الفصل الأول.. التفكير المنهجى وتأسيس عصر دينى جديد١- نقطة البدء فى افتتاح عصر دينى جديد:«التفكير المنهجى» هو سنة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولولاه لما وصل إلى الحقيقة، عندما شك فى عقائد قومه فى الأوثان والكواكب والنجوم، وفق مراحل فى «الاستدلال العقلى» ذكرتها سورة الأنعام: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام: ٧٦-٧٩).هذا «التفكير المنهجى» الذى يتخذ من الشك العقلى المؤقت منهجًا للوصول إلى «الحقائق الواضحة والمتميزة»، هو ما قامت عليه الفلسفة الديكارتية التى افتتحت مع فلسفات وحركات علمية وفنية أخرى العصر الحديث التى ودعت فيه أوروبا عالم العصور الوسطى.فالمشكلة التى واجهها «أبو الأنبياء» فى عصره كانت مشكلة التقليد والاتباع الأعمى للآباء وكبار القوم، ومنهجهم القائم على اليقين المطلق بصحة أقوال السابقين وسدنة الدين والتاريخ. والمشكلة التى واجهها ديكارت وعصره هى أيضًا سيادة أقوال الكهنة وتفسيرهم الأحادى للكتاب المقدس.هنا رفض إبراهيم عليه السلام إسكات عقله، وهناك رفض ديكارت ورفاق عصره إسكات عقلهم. مع إبراهيم بدأ دين جديد يرفض التقليد، ومع ديكارت ورفاق عصره تم الشروع فى تأسيس عصر جديد وخطاب دينى جديد تراجع فيه لاهوت العصور الوسطى الذى كان يحتكر فيه رجال الدين فى أوروبا الحقيقة الواحدة والنهائية.قام قوم إبراهيم عليه السلام بحرقه لكنه نجا بمعجزة، وقام كهنة العصور الوسطى بإقامة محاكم التفتيش حيث كل وسائل القتل والتعذيب. وعلى الرغم من هذا العنف الشامل والشرس مع إبراهيم ومع طلائع الحداثة فى أوروبا، فقد انتصرت دعوة العقل والتوحيد مع إبراهيم، وانتصرت أفكار الحداثة فى أوروبا.لكن لماذا نركز الضوء على إبراهيم عليه السلام ونقارن بينه وبين ديكارت؟ وهل هذه تسوية فى القيمة والمنزلة بينهما؟ لا.. فنحن نركز الضوء على إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء، وهو نبى الحنفية السمحة، تلك الملة التى نؤمن بها (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، وهى ملة العقل والتوحيد ضد التعصب والتقليد وإشراك بشر أو أوثان مع الله، ونحن أولى بإبراهيم، ذلك النبى الذى حدثنا عنه القرآن الكريم (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).لقد استخدم أبو الأنبياء عقله، فمر بمرحلة شك ضرورية امتدحها القرآن الكريم، ومنها وصل إلى رفض القديم، فالشك المنهجى ضرورى للإيمان المنضبط، والشك المنهجى ضرورى للعلم، والشك المنهجى ضرورى لتأسيس خطاب دينى جديد فى كل العصور. والفكر ليس وظيفته الخروج من الشك إلى اليقين فقط، ولكن أسمى وظائفه هو التفكر والتدبر وإخضاع كل شىء للفحص العقلى، إن الدعوة للتفكر وإعمال العقل دعوة قرآنية أصيلة فى مقابل العقل الجامد الحاضن لنصوص القدماء والمفسر لها حرفيًا بعيدًا عن الواقع المتجدد، وبعيدًا عن النظر فى الآفاق وفى الأنفس وفى الكتاب. ونحن لا نسوى بين أبى الأنبياء وبين أبى الفلسفة الحديثة، بحكم الإيمان، وبحكم الفرق بين حجم أثر الأول وأثر الثانى، وبحكم الفرق بين نبى وفيلسوف، والمسألة لا تعدو فقط محاولة الإجابة عن سؤال الأسئلة:كيف يتم افتتاح عصر جديد؟وهذه الإجابة نحتاجها اليوم، ليس فقط لدحر التطرف، ولكن لأننا فعلًا فى أمس الحاجة لافتتاح عصر حداثة عربية جديد فى الشرق. وربما يتساءل القارئ أيضًا: لماذا نستحضر ديكارت، ولا نستحضر هنا كل طلائع الحداثة من المفكرين والعلماء ومجددى الفكر الدينى؟ هل نَرُد ظاهرة الحداثة إلى علة واحدة؟ بطبيعة الحال لا.. وربما نستعرض جهود أهم مفكرى أوروبا فى الانتقال من خطاب العصور الوسطى النقلى إلى خطاب العصور الحديثة العقلى، فى كتابات مقبلة، لا لنقلد أوروبا، فنناقض أنفسنا فى نبذ التقليد سواء لآبائنا أو أباء غيرنا، ولكن لنتأمل (سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) كما يقول القرآن، وَنأخذ- أيضًا كما يقول القرآن- «مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ». وهذا ليس فقط إعمالًا لعقولنا، ولكن أيضًا تنفيذ لدعوة القرآن فى التعقل والسير فى الأرض- بأقدامنا أو بعقلنا- لنرى ما النتيجة التى وصل إليها غيرنا، يقول تعالى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُون).إن الحداثة شأنها شأن أى ظاهرة إنسانية بها السلبى وبها الإيجابى، وهى نتاج جهود ضخمة ومتعددة فى الغرب كله، لكن ميزة ديكارت أنه اختزل كل التيارات الصاعدة والفلسفات الجديدة فى عبارة واحدة أعطت مفتاحًا جديدًا لعصر جديد هو عصر العقل، هل تعلم- عزيزى القارئ- ما العبارة التى لخصت الفكرة الافتتاحية التأسيسية للعصر الجديد فى الغرب؟٢- الذات المفكرة:إن افتتاح عصر جديد هو نتاج جهود ضخمة ومتعددة فى الغرب كله كما ذكرنا أعلاه، لكن ميزة ديكارت أنه اختزل كل التيارات الصاعدة والأفكار الجديدة فى عبارة واحدة أعطت مفتاحًا جديدًا لعصر جديد هو عصر العقل.والعبارة التى لخصت الفكرة الافتتاحية للعصر الجديد فى الغرب، هى: «أنا أفكر، إذن أنا موجود». ونحن بحاجة لهذه العبارة لا لنزين بها كلماتنا وخطبنا، ولكن لتكون مفتاحًا لخطاب جديد يستعيد دعوة إبراهيم عليه السلام والأمر القرآنى الراسخ لإعمال العقل فى كل ما حولنا (مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)، والسماوات هنا ليست ذلك الفضاء بمجراته ونجومه وأقماره فقط، بل أيضًا السماوات كمقدس ورمز لكل ما هو إلهى، والأرض هنا ليست ذلك الكوكب الذى يدور حول الشمس فقط، بل أيضًا الأرض كرمز للحياة الدنيا. وبدون إعادة النظر فى هذا الملكوت السمائى الأرضى لا يمكن لنا أن نصل إلى خطاب دينى جديد نفتتح به عصر حداثتنا الذى لم يأت بعد. ومن ثم فالتجديد لا يأتى إلا بالنظر فى العالم (مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)، وليس بإعادة اجترار موروث يعبر عن عصور لم نعشها ولم نُخلق لها.إن هذه الفكرة المفتاحية «أنا أفكر» هى ما يسميه مؤرخو الأفكار «الكوجيتو الديكارتى»، ويوحى هذا الكوجيتو بأن «الفكر» له الأسبقية المنطقية فى الخروج من الشك والوهم إلى المعرفة الصحيحة والمنضبطة. إنها كما يقول ديكارت: «أهم وأوثق معرفة تعرض لمن يدير أفكاره بترتيب» (ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص ٥٦). إن المعرفة المنضبطة لا بد أن تكون نتيجة طبيعية لكل من يُعمل عقله بمنهج دقيق طبقًا لمعايير موزونة.وكان الشك المنهجى هو الأساس الركين الذى توصل منه ديكارت إلى «الذاتية الإنسانية الفردية العاقلة» التى صارت أساس كل تجديد، ونقطة جوهرية فى إعادة بناء عصر جديد، تلك الذات التى تأسست على «الأنا أفكر»، والتى اختصرت مطلع العصر كله واختصرت منهج ديكارت، وتلخص أساس تحمل الإنسان للمسئولية والتكليف فى الإسلام. ولا أريد هنا أن أقف عند مذهب ديكارت فيما بعد الطبيعة، فهذا المذهب- ويا للمفارقة- لاهوتى على العكس من منهجه العقلى، وقد سبق فى كتابى «أقنعة ديكارت العقلانية تتساقط» أن أوضحت لاهوتية ديكارت فى المذهب، وكيف أن عقلانيته فى كتابه «المقال فى المنهج» تحولت فى «المذهب» إلى أقنعة يدارى بها اتجاهاته اللاهوتية التى ظهرت فى كتبه الأخرى مثل «مبادئ الفلسفة». ويجب أن نميز بين منهج ديكارت العقلانى، وبين مذهبه غير العقلانى فى جوانب كثيرة، والمنهج هو «خطوات التفكير الصحيحة من أجل الوصول إلى الحقيقة»، أما المذهب فهو «مجموعة الآراء والأفكار التى يقدمها المفكر عن العالم والإنسان والله». والمنهج الذى اقترحه ديكارت لا شك أنه منهج عقلانى، لكنه فى الواقع الفعلى لم يطبق هذا المنهج بشكل كامل على مذهبه. فهناك جوانب فى آرائه عن الله والعالم والإنسان تشتمل على عناصر غير عقلانية.ومع هذا النقد الشديد الذى وجهته إلى ديكارت فى المذهب، فلا يمكن إنكار ريادته فى «المنهج» وفضله على العصر الحديث. كما أن الأقنعة العقلية التى تقنّع بها فى المذهب، كان لها أثر إيجابى للغاية فى التأثير على الخطاب الدينى، على الرغم من أنها مجرد أقنعة، حيث كان من حسن حظ الحداثة أنها فهمت القناع على أنه الوجه الحقيقى، ومن ثم أخذت تُمعن فى استخدام العقل! لكن لنكن نحن أكثر جذرية، ونعوّل على عقلانية المنهج، وندع المذهب وشأنه فقد أشبعناه نقدًا فى كتابنا «أقنعة ديكارت»، فى الوقت الذى انتصرنا فيه للمنهج. فديكارت يصيب ويخطئ مثل أى بشر، لكن يظل المنهج من أهم منجزاته ذات الأثر فى العصر الحديث.إن هذا المنهج هو ما بقى من ديكارت حتى اليوم، وهو ما نحتاج إلى إعماله فى حياتنا، أقول هذا على الرغم من أنى أعى أن العقلانية الآن أصبحت أكثر نضجًا وتطورًا، وقد تجاوزت مناهجها ديكارت فى كثير من الجوانب. ومن أسف نحن ترجمنا ديكارت إلى لغتنا لكننا لم نستفد من عقلانيته إلا النذر اليسير، ولم نفتح نوافذنا لضوء كاف من أضواء العقلانية الحديثة.والمبدأ «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، لم يصل إليه ديكارت اعتباطًا، بل هو نتيجة تجربة «الشك المنهجى» التى مر بها. وحتى تكون الصورة أكثر اتضاحًا أمام القارئ، فإن ديكارت شك، واستنبط من هذا الشك أنه يفكر، لأن الشك يعنى أن هناك كائنًا يفكر، وهذا يعنى بالضرورة أنه موجود، وهذه أول حقيقة يصل إليها ديكارت ومنها يستنبط سائر الحقائق «وجود الله»، ثم «وجود العالم». (حسب ظاهر منهجه لا حسب مذهبه الذى كشفنا عن لاهوتيته الباطنة فى كتاب أكاديمى هو «أقنعة ديكارت العقلانية تتساقط»). فنحن نميز فى ديكارت بين المنهج والمذهب، ونميز بين الإيجابى والسلبى، فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة.وما يعنينا هنا هو منهجه فقط الذى يقوم على «الشك المنهجى»، لأنه أكبر خطوة على طريق الحداثة، على الرغم من أن ديكارت نفسه لم يستثمره لا فى الدين ولا فى السياسة، لكنه كان خطوة ضرورية جاء بعدها من المفكرين من وظفوه فى تكوين خطاب دينى جديد، وأيضًا من وظفوه فى تجديد الخطاب السياسى.٣- الأفكار القديمة تحت مجهر التفكير المنهجى:ميزة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه- قبل أن يأتيه الوحى الإلهى- مارس التفكير المنهجى، ورفض الواقع القديم بناء على هذا التفكير، لكنه لم يكتف بهذا مثل التفكيكيين والشُكاك الجذريين وطائفة من الثوريين الذين لا يملكون سوى الثورة على واقع موجود لا تأسيس واقع جديد، ولا يستطيعون إلا الرفض والهدم، لكنهم غير قادرين على بناء واقع بديل، فيكون ضررهم أكثر من نفعهم، بل انطلق عليه السلام بعد الشك المنهجى وهدم القديم إلى اليقين وبناء واقع جديد.وكانت الصعوبة كبيرة فى المرحلتين: مرحلة الثورة على الواقع القديم، ومرحلة بناء واقع جديد.والواقع القديم كان صعبًا فى زمن إبراهيم، وكان معقدًا فى زمن ديكارت. وفى حالة ديكارت نجده درس العلوم الموروثة، ووجد تنازعًا كبيرًا وتناقضات لا حصر لها، وهناك كهنوت وعقائد كنسية مسيطرة فى أوروبا، وفرق تعيش فى أجواء العصور الوسطى المظلمة، وتيارات متصارعة، وعدد كبير من الفلسفات المختلفة بعدد الفلاسفة، واختلاط بين الأوهام والعقائد والمعارف العلمية.ووجد ديكارت صعوبة التمييز، فأراد أن يخرج من هذه الحالة المضطربة، وأن يحل التناقض، ويصل إلى المعارف الواضحة والمتميزة من بين هذا الركام الضخم المتلاطم من الأفكار والعقائد فى عقله، وهنا سأل نفسه: ماذا لو لدينا «سلة تفاح» مليئة بالتفاح السليم والفاسد؟ أليست تفاحة واحدة فاسدة تستطيع إفساد سلة التفاح كاملة؟ أليس أفضل طريقة للتخلص من التفاح الفاسد هو إخراج كل التفاح من السلة، ثم فحص كل التفاح- تفاحة تلو الأخرى- ولا نعيد أية تفاحة منها مرة أخرى إلى السلة إلا إذا تيقنا من أنها سليمة تماما؟وكانت الإجابة هى نعم. ومن هنا كان لا بد من طرح كل الأفكار القديمة التى تحشو عقلنا خارج هذا العقل، ثم اختبار وفحص كل فكرة من البداية إلى النهاية حتى نتأكد من سلامة كل فكرة.. الواحدة بعد الأخرى. ولا نقبل بعد ذلك إلا الأفكار الواضحة والمتميزة التى قام البرهان على سلامتها كلية.ومما ساعد ديكارت على الشك فى كل الأفكار هو افتراض أنه قد يوجد شيطان خبيث ذو قدرة يخدع البشر بتعمد وبشكل منتظم، ونتيجة لذلك قد لا نفْهَم الكون وأجزاءه بصورة واضحة، ولا يمكن لنا أن نكون على يقين من المعارف التى نتوصل لها. يقول «ديكارت»: «سوف أفترض عندئذ، ولا أقصد هنا الله الذى هو الخير الأسمى وينبوع الحقيقة، وجود شيطان خبيث يتمتع بالنفوذ والخداع قد حشد كل طاقاته لخداعى» (ديكارت، تأملات فى الفلسفة الأولى).وإذا كان ديكارت افترض وجود شيطان يتلاعب بعقله، فهو يعنى ذلك «الكائن الغيبى المخادع المضلل»، أما فى عصرنا فربما يكون هذا الشيطان هو «إنسان يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة»، ويستطيع أن يخدع ويتلاعب بالعقول بما يملك من «كاريزما» أو أدوات «سحر العقول»، لاسيما مع عقول تربت على الحفظ والتلقين، والعلم عندها هو حفظ المعلومات وليس إنتاج العلم، والحكم على الناس عندها بالظاهر و«الخَنفة» والتشدق بالألفاظ، وهى عقول رسخت فيها أفكار غير قابلة للحذف أو التعديل بسبب «ماكينة التفكير» التى لم تعرف يومًا طرق التفكير الدقيق! وربما يكون ذلك الشيطان الخبيث الذى يتمتع بالنفوذ والخداع ويحشد كل طاقاته لخداعنا فى عصرنا هو الآلة الإعلامية الضخمة التى يتحكم فيها المال الأجنبى فيمكنها أن تسقط شعوبًا ودولًا! ومن هنا يجب ألا نصدق كل ما نسمع أو حتى نشاهد، فالتلاعب الشيطانى لا يمارسه إبليس فقط، بل انضمت إليه جوقة طويلة.وقد طرح «ديكارت» افتراضه عن وجود شيطان ماكر بعد مناقشاته الثلاث الأخرى المهمة حول شك البشر فى معتقداتهم (أى غياب الثقة، وإمكانية الحلم، وإمكانية وقوع الخطأ عند استخدام التفكير الرياضى)، ووصل بالشك المنهجى إلى أبعد الحدود. ويشير «ديكارت» فى نظريته الجذرية إلى ضرورة «الشك فى كل ما يمكن الشك فيه»، كما يرى أن المعتقد الوحيد الذى ينجو من مكر الشيطان هو وعى الإنسان بوجوده الحالى، وهنا قال قولته الشهيرة: «أنا أشك، إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود (cogito ergo sum)»، والتى تعتبر نقطة البداية لثبوت المعرفة.فهل يمكن أن نخرج كل التفاح (=الأفكار) من السلة (=العقل)، ثم نعيد فحص الفكرة الواحدة تلو الأخرى؟ ولا نعيد أية فكرة منها مرة أخرى إلى عقلنا إلا تلك التى قام البرهان على سلامتها كلية؟أليس إعمال العقل النقدى دعوة قرآنية أصيلة فى مقابل العقل الجامد الحاضن لنصوص القدماء والمفسر لها حرفيًا بعيدًا عن الواقع المتجدد وبعيدًا عن النظر فى الآفاق وفى الأنفس وفى الكتاب؟هل يمكن أن نقوم لله مثنى وفرادى ثم نتفكر؟هل يمكن أن يكون التفكير المنهجى فرض عين على كل فرد بذاته فى استجابة سريعة وفورية لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) (سبأ: ٤٦)؟أزعم أنه بدون ذلك لا يمكن أن نبدأ عصرًا دينيًا جديدًا.