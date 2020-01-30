ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بنواب دمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط بمختلف دوائرها، في مجلس النواب، اليوم، بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والنائب محمد الحمادي الحصي ومحمد الزيني وضياء الدين داود وسمير موسى وإيفلين متى بطرس والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.شمل اللقاء تقديم عدد من المطالب لمجلس الوزراء للعمل على حلها، كان على رأسها تقديم حلول للترويج لصناعة الأثاث بالإضافة إلى حل مشكلات قطاع الصيد والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى حل مشكلة الطرق خاصة الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد.