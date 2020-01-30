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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هنادي مهنا تكشف أكثر الأدوار التي تمنت تقديمها (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 07:23 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة هنادي مهنا، إن أكثر دور تمنت أن تقدمه في حياتها هو دور الفنانة دنيا سمير غانم في فيلم "الفرح"، مؤكدة أن التحدي فيه هو أكثر ما يميزه.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "عيش صباحك"، على إذاعة "نجوم إف إم"، أنها لم تكن تحب التمثيل أصلًا ولكن التحدي هو ماجعلها توافق على أداء أول أدوارها التمثيلية بدور صعيدي.

وتابعت مهنا أن مخرج مسلسل "زلزال" كلمها ولم يكن يعرفها وعرض عليها العمل كأي شخص عادي، ووافقت على العمل بسبب إعجابها بالدور، وكتبت الدور كامل بالفرانكو حتى تستطيع قراءته.

واستطردت أن اللهجة الصعيدية أتقنتها بمساعدة مصحح اللغة، مشيرة إلى أن الأدوار التي عرضت عليها بعد ذلك كانت تنطق كلمات باللهجة الصعيدية والتي اعتادت عليها ولم تستطع التخلي عنها بسهولة.

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