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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تبحث إعلان حالة طوارئ مع استمرار تفشي «كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 07:18 م
كورونا
كورونا
وكالات
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يبحث خبراء في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي جرى رصده أول مرة في الصين، في العالم.

وتوفى 170 شخصا حتى الآن جراء المرض في الصين، فيما تنتشر العدوى إلى مختلف أنحاء العالم.

ووصل العدد الإجمالي للحالات لأكثر من 8100 حالة عالميا، متجاوزا عدد حالات العدوى بوباء سارس الذي ظهر قبل 17 عاما.

وتأكد أن الفيروس الجديد الذي ينحدر من نفس سلالة سارس، انتشر لكل الأقاليم الصينية اليوم الخميس، بينما انضمت الهند والفلبين إلى قائمة من عشرين دولة سجلت حالات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن من بين حالات الوفاة، توفى 162 شخصا في مركز موجة التفشي وهي إقليم هوبي بالصين.

وفي جنيف، استدعت منظمة الصحة العالمية لجنة الخبراء التابعة لها لتحديد ما إذا كان يتم الإعلان عن أن موجة التفشي تشكل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي من عدمه.

وكانت المنظمة قد رفضت الاسبوع الماضي هذا التحذير الصحي العالي المستوى الأسبوع الماضي.

وقرر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأسبوع الجاري أنه يجب إعادة تقييم الوضع بعد بدء حدوث حالات عدوى من إنسان لآخر خارج الصين.

وجرى تسجيل حالات عدوى في اليابان وألمانيا وتايوان وكوريا الجنوبية.

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