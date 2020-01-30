الجيش الليبي يكشف حمولة سفينة تركية أنزلتها المليشيات في طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، رصد القيادة العامة حمولة السفينة التركية التي قامت مليشيات حكومة الوفاق بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020.وأضاف "المسماري"، في بيان مصحوب بصور حمولة السفينة، ونشر على الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا ما أكدت عليه القيادة العامة في أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.