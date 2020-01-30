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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شقيقين بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
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لقى شقيقان مصرعهما بطلقات نارية، مساء الخميس، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قالت الدكتورة نهلة المحرزي، مدير عام إدارة فرشوط الصحية، إن مستشفى فرشوط المركزي استقبلت شحات محمد محمد، وشقيقه شهاب، مقيمان بقرية نجع سالم بمركز نجع حمادي، جثتين هامدتين بعد أن لقيا مصرعهما بطلاقات نارية في مشاجرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من جهودها لضبط أطراف النزاع، وضبط السلاح المستخدم في المشاجرة الذي أودى لمصرع الشقيقين.

تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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