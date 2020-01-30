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توك شو

وزيرة التضامن: طفرة كبيرة في الشراكة مع المجتمع المدني قريبا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:12 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
أحلام عبدالرحمن
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عرض برنامج "أحلام مواطن" تقريرًا مصورًا في إطار فعاليات مبادرة "مراكب النجارة"، في محافظة البحيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف وزارات التضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والقوى العاملة.

وقالت نيفين القباج، خلال لقائها ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المُذاع على قناة "المحور"، إن هناك الكثير من المبادرات التي تُشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي من ضمنها مبادرة "مراكب النجاة"، بالتعاون مع القوى العاملة والهجرة، مؤكدة على أن الوزارة تؤمن بأهمية التكاتف مع الوزارات المختلفة وليس العمل منفردة؛ لإحداث تنمية متكاملة ومستدامة.

وأوضحت أن أول خطوة اتخذتها وزارة التضامن هي التعاون والتواصل مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والهجرة، والقوى العاملة، لحماية الشباب المصري من البطالة أو تعاطي المخدرات، والحد من الفقر بتنفيذ موضوعات التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن دور وزارة التضامن في مبادرة "مراكب النجاة" سيكون تنفيذي على أرض الواقع، من خلال النزول للشارع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لأنها شريك أصيل في هذه المبادرة.

وأكدت أن الفترة المقبلة سيحدث هناك طفرة كبيرة في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية، متمنية الفترة المقبلة أن تكون تلك المنظمات والهيئات مشاركة في الخدمة ويكون لها دور تنموي فعال وليست متلقية فقط.

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