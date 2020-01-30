«الخارجية»: مفاوضات واشنطن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ ما زالت مستمرة

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المفاوضات حول سد النهضة ما زالت متواصلة بواشنطن بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي.وكتب المتحدث- في تدوينة على موقع التواصل "تويتر": "مفاوضات واشنطن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ ما زالت مستمرة.. ويشارك وزيرا الخارجية والموارد المائية في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".