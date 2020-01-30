انطلاق عرض فيلم «نورا تحلم» لـ هند صبري في بلجيكا

أعلنت الفنانة هند صبري، انطلاق عرض فيلمها الجديد "نورا تحلم" في دولة بلجيكا، حيث احتفلت بنشرها عدة صور من إحدى دور العرض هناك.ونشرت هند، عبر حسابها على "تويتر"، عددا من الصور وعلقت عليها قائلة: "فيلم نورا تحلم في القاعات في بلجيكا ابتداء من اليوم"."نورا تحلم" هو فيلم روائي طويل من إخراج التونسية هند بوجمعة وهو أول أعمالها على الإطلاق.ويشارك هند صبري بطولة العمل، عدد من النجوم التونسيين منهم، لطفي العبدلي، حكيم بن مسعود وإيمان الشريف.وشارك الفيلم، في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي أقيمت فعالياته في الفترة بين 5 - 15 سبتمبر الماضي.