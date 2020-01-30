أحمد عز يبدأ تصوير «كيرة والجن»

بدأ الفنان أحمد عز، تصوير فيلمه السينمائي الجديد "كيرة والجن - 1919"، اليوم، باستديوهات النحاس، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، وذلك لعرضه في صيف 2020.تدور أحداث الفيلم في فترة الاحتلال الإنجليزي، أثناء ثورة 1919، حيث يكشف العمل عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجي فيلمز.فيما يستعد عز، لتصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يتعاون خلاله مع الفنانة هند صبري، ويعرض في رمضان المقبل.