«المصريين الأحرار» يناقش إطلاق حملة «الطب الوقائي» بالخانكة

عقدت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالقليوبية، اجتماعًا بمقر الأمانة بالخانكة لتجهيز حملة "الطب الوقائي"، وذلك بحضور الدكتورة فتحية العريان أمينة المرأة بالمحافظة وأمينات المرأة بالمدن ومراكز محافظة القليوبية.وناقش الاجتماع أهمية زيارات النجوع والقرى للتوعية والوقاية من الفيروسات ومنها "كورونا الجديد" وأعراضها على الإنسان.وتطرق الاجتماع لمناقشة تعريف المواطنين البسطاء أهمية تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي، وأهمية الوقاية بالاغتسال الدائم واستخدام المطهرات، كما تم تحذير المواطنين من الاتصال والاقتراب من الحيوانات الحية والميتة أو البرية.وأعلنت أمانة المرأة تكثيف الندوات التوعية والتثقيف في القرى والنجوع لمواجهة الأمراض الفيروسية.