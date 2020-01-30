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أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

الخميس 30/يناير/2020 - 06:53 م
بوسي
بوسي
سناء إسماعيل
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شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة المطربة الشعبية بوسي، والتي تتواجد في السعودية.

ويعد هذا هو ظهور لبوسي بعد الحكم بسجنها لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي، ورفض معارضتها بعد تغيبها.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت برفض معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي"، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن، وبالتالي حبسها سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

كانت الجلسة محددة لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة، ولكن لم تحضر الفنانة أو يتم تقديم ما يفيد التصالح.
أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها
أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

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