بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

بدأ عزاء والدة الفنان محمود حافظ، قبل قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية، والتى وافتها المنية الثلاثاء الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية، دخلت على أثرها للمستشفى، وتم دفنها بمقابر العائلة بمركز طناح، فى مدينة المنصورة.ويشارك محمود حافظ فى عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، إياد نصار، صلاح عبد الله، محمد رجب، وآخرون.