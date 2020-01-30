مصرع اثنين في انهيار منزل بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بعدما انهار عليهما منزل بمنطقة جاد الكريم في محافظة الأقصر.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع كلًا من، "سيد سنوسي"، 42 عامًا، وآخر مجهول الهوية، إثر انهيار منزل خلال تواجدهما بداخله.جرى نقل الجثمانين لمستشفى الأقصر العام، والتحفظ عليهما بداخل مشرحة المستشفى، لحين صدور قرار النيابة بتسليمهما، تمهيدًا لدفنهما.حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامِ العام لنيابات الأقصر.