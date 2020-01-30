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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اكتشاف 10 آلاف تمثال أوباشتي و16 مقبرة و20 تابوت بتونا الجبل (صور)

الخميس 30/يناير/2020 - 06:12 م
تمثال أوباشتي
تمثال أوباشتي
المنيا - على حسين
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أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي في المنيا، ويشمل 10 آلاف تمثال أوباشتي و16 مقبرة و20 تابوت و8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأنواع.

وقال الوزير إن محافظة المنيا مازال في جعبتها الكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020 والرابع على التوالي بمحافظة المنيا خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية التي بدأت عملها في أغسطس 2019.

ووجه العناني الشكر لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي وأعضاء مجلس النواب لدعمهم الكامل لجهود الوزارة، مؤكد أنه سيجري جولة تفقدية لكنيسة السيدة العذراء بسمالوط، ثم منطقة البهنسا في مركز بني مزار، قائلا: «أروع ما في المنيا أن تكون في منطقة أثرية تضم معالم قبطية، ثم تعبر النيل لتجد نفسك في منطقة أخري تضم معالم إسلامية».

وأضاف أن المنيا من المحافظات الجميلة والواعدة سياحيا، وسيتم تكثيف العمل بها خلال الفترة المقبلة لوضعها على الخريطة السياحية، خاصة وأنه سيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة وكثيرة بنفس المنطقة تباعا، لتضيف للمنيا المزيد من الجذب السياحي خاصة وأنها مناطق أثرية هامة جدا ومنها الأشمونين، بني حسن، طهنا الجبل، مقابر فريزر، الكوم الأحمر، العمارنة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن أول كشف في منطقة الغريفة كان في عام 1925ُ، حينما عثر على تابوت أثري وتم إرساله للمتحف المصري، ثم تعرضت المنطقة للسرقة في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي.

وأكد أن فريق عمل بعثة الحفائر المصرية، بذل جهودا رائعا خلال 3 مواسم عمل متتالية أسفرت عن عدة اكتشافات شملت 35 مقبرة خلال الـ3 مواسم، منها 7 مقابر في الموسم الأول، 12 في الموسم الثاني، 16 في الموسم الثالث، كما تم الكشف عن 90 تابوت حجري، منها 40 في الموسم الأول، و30 في الموسم الثاني، و20 في الموسم الثالث "الأخير" ومازال العمل مستمر.

وقال: «وعدنا وزير الآثار أن نعلن عن كشف جديد في نفس المكان كل عام على الأقل»، موضحا أن الكشف الأخير شمل أكثر من 10 الآف تماثل أوباشتي، أكثر من 700 تميمة، 8 مجموعات أواني مختلفة الأشكال والألوان بعضها من الحجر الجيري والأولبستر، 8 توابيت خشبية في حالة رائعه وجيدة من الحفظ، وبعض التوابيت الحجرية مغلقه حتي الآن وأعتقد أن يكون بداخلها موامياوات في حالة جيدة، إضافة لمئات من الأواني الفخارية بعضها يستخدم لحفظ القرابين.

ووجه رئيس المجلس الأعلي للآثار الشكر لوزير الآثار لدعمه الدائم لبعثة الحفائر المصرية، كما أشاد بالمجهود الكبير الذي بذله أعضاء البعثة الذين أصروا علي مواصلة العمل دون توقف حتي في أصعب الظروف، لافتا أنهم واجهوا متاعب كثيرة منها انتشار الثعابين في منطقة الحفائر بالغريفة، ومنها نوع خطير جدا من الثعابين يعرف بـ"الطريشة" وبالأمس القريب نجحوا في قتل ثعابنين وهذا في يوم واحد فقط وهذا لم يمنعهم عن العمل، مؤكدا أن هذه المنطقة في منتهي الأهمية ولم تبوح بكامل أسرارها حتي الآن.

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