العجيزي يوضح حقيقة منع عرض مسرحية «ريا وسكينة تاني»

كشف سيف العجيزي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حقيقة وقف مسرحية "ريا وسكينة تاني"، للفنانة بدرية طلبة والفنانة انتصار.وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المسرحية تم إرجاء عرضها لوقت آخر لحين البحث في شكوى مقدمة ضد المسرحية اليوم الخميس.وأضاف أن الرقابة ستنتظر تقريرا من نقابة المهن التثميلية والسينمائية عن مضمون الشكوى المقدمة وهل تتشابه مع أحد الأعمال السينمائية الأخرى؟، وبناء على التقرير المقدم سيتُخذ القرار حول المسرحية.وكانت الفنانة بدرية طلبة، اعتذرت عن عرض المسرحية على مسرح "رومانس"، اليوم وغدًا، وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "نعتذر عن عدم عرض مسرحية ريا وسكينة تاني، على مسرح رومانس اليوم وغدًا نظرًا لعدم وجود الفنان رضا إدريس "حسب الله"، والفنان محمد هاني "عبد الرازق"، لوجودهم بلبنان لتصوير أدوارهم في مسلسل "نساء من ذهب" بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، وتعذر وصولهم اليوم وغدًا"."ريا وسكينة تاني" يشارك في بطولتها بجانب بدرية طلبة، كل من الفنانة انتصار، حمدي الوزير، رضا إدريس، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.