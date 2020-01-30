المبعوث الأممي لليبيا: الهدنة حبر على ورق.. يوافقون علنًا ويخرقونها سرًا

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في جلسة لمجلس الأمن، تنعقد الآن، إن "الهدنة في ليبيا حبر على ورق.. وتم تسجيل 110 انتهاكات".وأشار "سلامة"، في إحاطته، إلى أن هناك من يوافق على القرارات الدولية علنا ويخرقها وراء الكواليس.وأضاف، أشعر بالإحباط بسبب الأطراف المخربة "داخل ليبيا" و"خارجها"، مشيدًا بجهود رجال القبائل لإبقاء الوضع مستقرا.ودعا "كافة الأطراف للعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".وكشف المبعوث الأممي عن أن قرابة 120 مدرسة في طرابلس وعين زارة توقفت منذ الأول من يناير.ولفت إلى أن البعثة تعمل على اتخاذ تدابير لإبقاء الاقتصاد مستقرا، منوهًا المصارف تواجه صعوبة في العمل بسبب وجود بنكين مركزيين.وقال إن ديون ليبيا وصلت 100 مليار دينار ومرشحة للارتفاع، مضيفًا وجهنا دعوات لعقد اجتماع لدعم الاقتصاد.وتحدث عن لجنة المتابعة لمؤتمر برلين، قائلا إنها تبدأ في الأسابيع المقبلة، منوهًا إلى أن قائد الجيش لم يؤكد حتى اللحظة مشاركته في محادثات جنيف العسكرية 5+ 5.