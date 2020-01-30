إعلامي سعودي: تغيير رئيس وزراء قطر "غير مؤثر".. ولا يستحق الضجة

قال الإعلامي السعودي عبدالله الذبياني، إن قطر ليست دولة مؤسسات وذلك بعد حدوث زخم إعلامي حول استقالة رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر من منصبه.

وكتب "الذبياني"، في تغريدة عبر "تويتر": "لا أعرف هل تستحق إقالة رئيس وزراء قطر كل هذا الضخ الإعلامي. قطر ليست دولة مؤسسات وليست دولة مؤثرة ليكون مثل هذا القرار أمرًا محوريًا في المنطقة، هي أقرب للقبيلة الواحدة (أو العشيرة) منها للدولة من ناحية المؤسسات والجغرافيا والتاريخ والتعداد البشري وتنوعه".

وعرض قناة "مداد نيوز"، السعودية، مقطع فيديو، رصدت فيه، قضايا الفساد متهم فيها رئيس الوزراء القطري الجديد.

وذكرت القناة، أن شخصية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مثيرة للجدل فهو من مواليد الدوحة عام 1968 وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ثم عمل مديرا لمكتب تميم منذ توليه السلطة ثم تولى منصب رئيس الديوان الأميري في نوفمبر 2014.

وأكدت التحقيقات الصحافية تورط خالد بن خليفة في قضايا فساد رياضية منها شراء حقوق بث بطولات العالم لألعاب القوى حيث تم اتهامه مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتحويل مبالغ مالية إلى شركة "بابا ماساتا دياك" ابن "لامين دياك" رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لشراء حقوق بث المسابقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة الحالية.



