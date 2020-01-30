وزير إيطالي يطالب بلاده بتشكيل «مهمة» لفرض حظر السلاح بليبيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس، سعى بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.وقال دي مايو في إحاطته للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين اليوم: "لقد سعينا دائمًا، بصفتنا إيطاليا أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى الحلول الدبلوماسية للأزمة الليبية".وكان دي مايو يتحدث أمام اللجنتين البرلمانيتين عن نتائج مؤتمر برلين حول الوضع في ليبيا الذي عقد مؤخرا في العاصمة الألمانية، وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية، قال دي مايو، إن هناك"حظرا مفروضا على ليبيا من جانب الأمم المتحدة والذي من الواضح أنه لا يتم احترامه".وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن الأسلحة تدخل إلى ليبيا عن طريق البحر والجو والبر "لذا، يجب علينا تشكيل مهمة حقيقية تفرض احترام هذا الحصار".