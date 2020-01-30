النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل عثر عليه مقتولًا بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الخميس، بتشريح جثة عاطل عثر عليه مصابًا بـ12 طعنة في أنحاء متفرقة بجسده، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وتبين من التحريات الأولية بأن القتيل يقيم بمفرده، وشقيقه اكتشف الجريمة، عندما توجه للاطمئنان عليه، فعثر عليه غارقًا في دمائه بصالة الشقة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكابها.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب، عاطل عن العمل، مصابا بعدة طعنات، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.