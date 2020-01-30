المفوضية الأوروبية تحذر اليونان من تأثير الحواجز العائمة على حق اللجوء

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنّها ستتواصل مع السلطات اليونانية بشأن "الحواجز العائمة" المتوخاة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، محذرة من أنّ هذا الإجراء ينبغي ألا يعوق "الاستفادة من إجراء طلب اللجوء".وقال المتحدث باسم المفوضية ادالبرت يانز، إنشاء حواجز لا يتعارض في ذاته مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن هذا النوع من الحواجز، يمنع الاستفادة من إجراءات طلب اللجوء لأولئك الذين قد يحتاجون إليها، ويتوجب دومًا احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".وأضاف المتحدث: "سنتواصل مع السلطات اليونانية لكي نفهم بشكل أفضل عمّا يدور الحديث تحديدا، والهدف من إنشاء حواجز".ونشرت وزارة الدفاع اليونانية أمس الأربعاء، دعوة إلى مناقصة من أجل إقامة "أنظمة حماية عائمة" في بحر ايجه، تستخدم في حالات "الطوارئ" للحد من تدفق المهاجرين الآتين من تركيا المجاورة.