رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 05:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
طباعة
تتميز الهيئة العامة لقصور الثقافة بطابع خاص لما تقدمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع الفئات العمرية خلال مشاركتها فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ونظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورشة لايف أنيميشن بقاعة الفنون التشكيلية لتعليم اﻷطفال تقنية تحويل رسوماتهم إلي رسوم متحركة، تدريب وإخراج هدى فرح.

كما أقامت الهيئة الورشة الثانية للرسوم المتحركة للمخرجة د. سهام إسماعيل بقاعة الفنون التشكيلية، وتم فيها تعليم المتدربين علي "تقنيات أفلام التحريك المختلفة، التعرف علي أساسيات التحريك، اختيار الفكرة وكيفية معالجتها، خطوات تنفيذ الفيلم واختيار الأسلوب والبرنامج المناسب للتنفيذ، بالإضافة لعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة والكارتون بقاعة السينما، بهدف لنشر الوعى الثقافى والفكرى وتعزيز القيم اﻹيجابية وبث روح الانتماء، منها "صف تانى" ويتناول أهمية الالتزام بقوانين المرور، ويبين قصة سائق سيارة نقل وعدم احترامه قوانين المرور، فيلم "الساقية" الذى يحكي عن رباعية جاهين "اقلع غماك يا طور وأرفض تلف وأكسر تروس الساقية بس خطوه كمان... وخطوة كمان يا أوصل نهاية السكة يا البير يجف.. وعجبي".

اختتمت العروض بتقديم فيلم "من أجل عينيكي" تدور أحداثه حول شخص تعلم لغة الإشارة من أجل حبيبته الصماء، كما قدمت الهيئة مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة والكارتون "عاشق فى محراب الدراما" رؤية وإخراج عصام حلمي ويتناول الفيلم قصة حياة المؤلف محفوظ عبد الرحمن وأهم أعماله، فيلم "ريمكس" ويتحدث عن التلوث السمعى وأثره على الجو المحيط، فيلم "عمو جمال الزبال" يوضح أهمية دور كل شخص فى المجتمع، فيلم "امسك حرامى".

وتدور أحداثه حول سيدة عجوز تقع منها قطعة ذهب رأها الحرامي وقرر أن يسرقها، فيلم "أراجوز فى مدينة النحاس" تدور أحداثه حول إلحاق الأذي والضرر بالناس والأشياء ثم ظهر الأراجوز رمزًا لإصلاح ما أفسدوه، "خف حنين" تدور أحداثه حول رجل يسير في الصحراء، حيث وجد حذاء وراح يبحث عن الأخري فلم يجدها لأنها كانت قطعة واحده فقط، وبعد ذلك تبين أنه يدور في دائرة.

وتضمنت العروض فيلم "كارت شحن" إخراج محمد صابر، ويوضح تحول كل شىء فى الحياه إلى كارت شحن وعندما تنتهى قيمته تقف الحياه من حولنا، أما فيلم "الموز المفاجئ" يوضح خطورة اللعب بالشارع، وفيلم "وهم" يحكي عن رجل لديه مشاكل عديدة في المنزل، الشارع، العمل، ويصادف صديق يعرض عليه حبوب مخدرة ومن هنا يبدأ رحلة الإدمان ويكتشف أنه دمر حياته، فيلم "ادينى بخة" ويحكي عن ذبابة أدمنت رش المبيد الحشري من خلال مواقف طريفة، فيلم "خروج" يحكي عن طفل أدمن لعبة Games دون أن يشعر بالوقت أو الزمن الذي يمر حوله، فيلم "دخان" يحكي عن أب فقد أسرته بسبب إدمانه المخدرات.
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب
قصور الثقافة تشارك بورشة «لايف أنيميشن» فى معرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ ساعة و 16 دقيقة

الذهب يرتفع للمخاوف من تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالى

منذ يوم

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ يوم

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

الصور

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة فوز بيراميدز على نادي مصر

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المصريين الراغبين فى العودة من ووهان

الذهب يرتفع للمخاوف من تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالى

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

حصاد قطاع التنمية المحلية فى 2019 (إنفوجراف)

image description

أبرز بنود خطة السلام الأمريكية (انفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع