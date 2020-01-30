وزير الصناعة اللبناني يوضح أولويات المرحلة الحالية

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن أولوية العمل بالنسبة له في الوقت الراهن تتمثل في توفير الاعتمادات وتسهيل التحويلات المالية المصرفية للصناعيين اللبنانيين، حتى يتسنى لهم استيراد المواد الأولية التي من دونها لا يمكن لهم الإنتاج والتصدير.وقال وزير الصناعة اللبناني - خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين - إنه سيعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، في سبيل تحفيز العمل في المصانع، باعتبار أن هذا الأمر يمثل الطريقة الوحيدة التي ستنهض بالاقتصاد اللبناني مجددا.وأشار إلى وجود مباحثات مع مصرف لبنان المركزي لتسهيل استيراد القطاع الصناعي للمواد الأولية اللازمة لحركة التصنيع والإنتاج، مؤكدا أن الدولة اللبنانية مسئولة عن تشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة، وأن قرار الحكومة الجديدة هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج.وأعرب وزير الصناعة اللبناني عن تطلعه أن يحافظ الصناعيون على مسار الإنتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يشهدها لبنان، وكذلك عدم رفع الأسعار لكي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية.