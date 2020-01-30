بومبيو وجونسون يناقشان اتفاقية للتجارة الحرة بين أمريكا وبريطانيا

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الروابط الثنائية عقب رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة.وقال مكتب بومبيو في بيان اليوم الخميس إن الرجلين ناقشا أيضا أهمية الحفاظ على تكامل شبكات الاتصالات بعد أن تحدت بريطانيا الولايات المتحدة بأن منحت شركة هواوي الصينية دورا محدودا في بناء شبكتها للاتصالات الجيل الخامس.