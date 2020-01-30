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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو وجونسون يناقشان اتفاقية للتجارة الحرة بين أمريكا وبريطانيا

الخميس 30/يناير/2020 - 05:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الروابط الثنائية عقب رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة.

وقال مكتب بومبيو في بيان اليوم الخميس إن الرجلين ناقشا أيضا أهمية الحفاظ على تكامل شبكات الاتصالات بعد أن تحدت بريطانيا الولايات المتحدة بأن منحت شركة هواوي الصينية دورا محدودا في بناء شبكتها للاتصالات الجيل الخامس.

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