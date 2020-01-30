«أبو مازن» يصل القاهرة غدًا لحضور اجتماع طارئ فى الجامعة العربية

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، غدًا الجمعة، إلى القاهرة، لحضور الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، المقرر عقده، السبت، لبحث خطة السلام الأمريكية.وقال دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، في بيان، إن عباس سيصل القاهرة، غدًا الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي، الذي سيعقد في مقر الجامعة، بعد غد السبت، لوزراء الخارجية العرب.وأوضح أن الاجتماع يأتي للاستماع إلى الموقف الفلسطيني تجاه الخطة الأمريكية، وبحث سبل مواجهة كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على الخطة الأمريكية.وتابع: "الاجتماع جاء لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكل بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".