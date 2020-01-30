بهاء سلطان يستعد لاستقبال مولوده الرابع

كشف الفنان بهاء سلطان، عن استعداده لاستقبال مولد جديد يوم الأحد المقبل، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".وقال في منشوره: "هرزق بمولود يوم الأحد القادم بإذن الله (محمد)، اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم اجعله من الهداة المهديين، غير الضالين ولا المضلين".وتلقى بهاء سلطان العديد من تهاني متابعيه، متمنين له أن يكون قرة عين له ولوالدته.بهاء تزوج عام 2013 من جيرمين مجدي، ولديه ثلاثة أبناء هما كادي وكندي وأحمد.وكانت الفنانة إسعاد يونس، قد استضافت الفنان بهاء سلطان، في احتفالية رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية dmc وذلك بعد فترة من غيابه عن الجمهور.ووجهت خلال الحلقة رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، على خلفية أزمته مع بهاء سلطان ومنعه من الغناء قالت فيها: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبي وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسي نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".وأضافت: "صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدوني بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى، حرام الصوت ده يقعد في البيت".