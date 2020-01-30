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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير 24 فبراير.. ومصادر تكشف خريطة البابا

الخميس 30/يناير/2020 - 05:00 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس – ماريان رسمي
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 24 فبراير المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتي الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

فيما كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحاتها أنه من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والقاهرة كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

وتابعت المصادر أنه على مدار الصوم الكبير تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة.

أما على مستوى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أكد الأنبا باخوم المعاون البطريركي لشئون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في تصريح لـ«الدستور»، أن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير في أوائل مارس المقبل، مشيرا إلى أن الاختلاف في الاحتفال بعيد القيامة لدي المسيحيين يرجع للاختلاف في التقويم الشرقي والغربي.

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