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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز
الخميس 30/يناير/2020 - 04:55 م
الدكتور محمد الباز
تصوير: هاجر رضا
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