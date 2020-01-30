BBC تغرق في وحل الأزمات: صفقات سرية تهدد عمل الهيئة

◘ BBC تخفّض وظائفها وتغير سياستها التحريرية

◘ حملات لخفض التكاليف وتعيين الشباب وإلغاء برنامج تدريبي

وستؤثر هذه الخطوة على Newsnight و5Live وغيرها من مخرجات الأخبار.

◘ تفاصيل التغييرات الجديدة

التغييرات تهدد وجود الهيئة وصفقة سرية لحل الأزمة

◘ نزاعات كبيرة بين العاملين.. وداونينج ستريت يواصل التهديد

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية BBC التي تعد واحدة من أقدم وسائل الإعلام البريطانية، أزمات كبرى وعجز جعلها تحاول توفير ما يقرب من 104 ملايين دولار خلال عامين فقط.وقالت صحيفة اكسبرس إن الهيئة البريطانية أعلنت عن تقليص 450 وظيفة لديها ما أثار تساؤلات حول مصيرها في السوق الإعلامي، مضيفة أن الشبكة بدأت تتحول إلى نموذج القصة الإخبارية والبث الرقمي.ذكرت الصحيفة أن مَن ضمن الراحلين عن الشبكة سارة ساندرز، أحد مقدّمي ومحرري برنامج «توداي» المميز، لافتة إلى أن الهيئة البريطانية غيّرت من سياسة تحريرها واتجهت للعلوم والفنون أكثر، ما ترك غموضًا وتساؤلات كبيرة حول مصيرها.وأوضحت الصحيفة أن الهيئة البريطانية تصمم حملة لخفض التكاليف وتعيين الشباب بدلاّ من القيادات التي لديها خبرة واسعة في المجال.وتتوقع الصحيفة البريطانية أن الإجراءات الأخيرة للهيئة سيترتب عليها احتجاج شديد اللهجة من قبل الموظفين، خاصة بعد الخطط التي تم تسريبها لإلغاء برنامج BBC في فيكتوريا ديربيشاير Victoria Derbyshire.بدوره، كشف مصدر مطّلع في الهيئة للصحيفة البريطانية: "أن الخطة ستتضمن تخفيض العدد الإجمالي للقصص المشمولة ومزيد من الاستثمار في الأخبار الرقمية، كما سيتم خفض عدد الأفلام التي تنتجها Newsnight، إضافة إلى أن هناك إغلاق آخر في 5Live، الأمر الذي يطال برامج أخرى بالتخفيض.وقالت الشركة إنها تريد تقليل الإزدواجية مع تحقيق وفورات قدرها 80 مليون جنيه إسترليني، وقال إن أجندة الأخبار "سيتم تخصيصها للمواضيع الأكثر أهمية للجمهور".قالت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة لاتحاد الصحفيين الوطني (NUJ): "إن هذه التخفيضات الضارة تشكل جزءًا من تهديد وجودي لهيئة الإذاعة البريطانية، وهي نتيجة مباشرة لآخر صفقة كارثية سرية اتفقت عليها هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي مع الحكومة في اطار الضغط عليها لحل ازمتها مع الحكومة".وأكد مصدر بالهيئة أن الشبكة تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل الحكومة ما يعرض بث الخدمات العامة لتهديداته غير مسبوقة.وقالت الصحيفة البريطانية إن التخفيضات تأتي وسط نزاعات كبيرة بين العاملين حول المساواة في الأجور، وسيغادر اللورد هول، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية في الصيف.ورغم محاولات حل الأزمة مع الحكومة، تصاعدت التوترات بشدة، حيث هدد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإلغاء تجريم عدم دفع رسوم الترخيص، كما تم الكشف عن أن رئيس الوزراء قد منع الوزراء من الظهور في برنامج اليوم.