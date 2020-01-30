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مصر

16 مقبرة بها 20 تابوتًا.. تفاصيل أول كشف أثرى فى 2020

الخميس 30/يناير/2020 - 04:36 م
مقبرة
مقبرة
رامى حسين
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كشف مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، أن هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة بمنطقة الغريفة، والتي كشفت خلاله عن ١٦ مقبرة بها حوالي ٢٠ تابوتا مختلفة الأشكال والأحجام.

وأضاف: "من بينها 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية، و5 توابيت خشبية في حالة جيدة من الحفظ بعضها محفورة عليه أسماء أصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى إير دى إس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلى أكثر من 10.000 تمثال أوشابتي مصنوعة من الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها محفورة عليها ألقاب المتوفين.

وأكد الوزيري خلال الإعلان عن أول كشف أثري في 2020، أن البعثة عثرت أيضًا على أكثر من ٧٠٠ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود أوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص، منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة" وتميمة عين الأوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة.

وتابع: "فضلًا عن العديد من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم أغلبها للاستخدام الجنائزي وبعضها كان دنيويا، وأدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت، مثل الشواكيش الخشبية والسلال المصنوعة من سعف النخيل والدرفيل الخشبية لتحريك الأحجار والتوابيت".

واستكمل: "فضلًا عن اكتشاف ثمانى مجموعات من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري الملون عليها نقوش لصاحبها مرى آمون، والذي أخذ لقب مغني الإله تحوت. ومجموعات أخرى مكونة من 4 أواني كانوبية من الألباستر لسيدة تدعى ومن سو، وأخرى لشخص يدعى حر، وأيبى، وأخيرًا مجموعة من العجائن الحجرية دون نقوش تمثل أبناء حورس الأربعة".

وأوضح د. وزيري أن التوابيت الحجرية المكتشفة أحدها يخص  شخصًا يدعي "أرت حرو" والذي لقب بالعديد من الألقاب، من أهمها كاهن أوزير ونوت والمشرف على الضياع وكاهن حتحور، وهو ابن لبسماتيك الذي أخذ لقب أمين الخزانة الملكية.

أما التابوت الثاني فهو تابوت حورس صور عليه منظر للألهة نوت وهي ناشرة جناحيها أعلى الصدر وأسفلها نقوش توضح ألقاب المتوفى، وخاصة لقب أمين الخزانة الملكية. وتابوت إيبب عليه ثلاثة أسطر رأسية من الكتابات الهيروغليفية توضح اسم المتوفى.

تابوت جد جحوتى إيوف عنخ من الحجر الجيري المصقول جيدًا، والذب يعد من أهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم نظرًا إلى الألقاب المدونة على غطاء التابوت، وهب (أمين الخزانة الملكية وحامل أختام مصر السفلي والسمير الوحيد للملك) وهي من الألقاب التي تلقب حكام الأقاليم في مصر الوسطى.

تابوت واس عليه كتابات هيروغليفية توضح ألقاب المتوفى، وأهمها لقب المساعد.

ويذكر أن البعثة كانت خلال مراسمها السابقة اكتشفت في المواسم السابقة ١٩مقبرة تضم ٧٠ تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال.

وستستمر أعمال التنقيب الأثري في المنطقة للكشف عن المزيد من أسرارها.

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