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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الحوت الأزرق» تتسبب في انتحار شاب شنقًا بقنا

الخميس 30/يناير/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعد أن شنق نفسه داخل غرفته بمنزله في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بانتحار الشاب "جابر.ر.ج"، البالغ من العمر 36 عامًا.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي بدأت في سماع أقوال شهود العيان، وأقوال أسرة المجني عليه.

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