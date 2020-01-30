مبيعات هيئة الكتاب تتخطى مليونًا و500 ألف جنيه

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن نسبة مبيعات جناح الهيئة في معرض القاهرة الدولي الـ51، تخطت المليون ونصف المليون جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي عدد نسخ الكتب التي تم بيعها وصل إلى أكثر من 90 ألف كتاب.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الطبعة الثانية من "شخصية مصر"، للمفكر جمال حمدان شخصية الدورة الحالية من المعرض ستصل اليوم إلى جناح الهيئة، بعدما نفدت الطبعة الأولى بشكل نهائي.وأشار إلى أن الهيئة تزود جناحها يوميًا بالكتب التي تنفد من الجناح بشكل مستمر.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.