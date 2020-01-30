الرئيس التونسي يمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من الغد، وحتى 29 أبريل المقبل.وكان الرئيس التونسي قرر، في 30 ديسمبر الماضي، تجديد إعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر واحد.يشار إلى أن تمديد حالة الطوارئ بالبلاد يتواصل منذ 24 نوفمبر 2015 بتونس، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس.