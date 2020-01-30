الصحة: إجراءات لتأمين رحلات العمرة للمصريين من كورونا

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تؤمن الحدود البرية والجوية والبحرية لمنع تسرب أى وباء للبلاد، لافتًا إلى أن هناك يقظة من رجال الحجر الصحى لمناظرة الحالات القادمة من الخارج، مع تحرير كروت المراقبة الصحية التي تستهدف تتبع الحالات القادمة من الخارج، مع وضع بياناتها على قاعدة بيانات القادمين من الخارج وتتبعها إلكترونيا على مدار 14 يوما، فترة حضانة المرض.وأوضح، فى تصريحات خاصة، أن فيروس كورونا موجود حول العالم منذ عام 2012، ولم يحدث أن تم الكشف عن حالة كورونا واحدة حتى الآن بين المصريين، وهو ما يرجع إلى شدة الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع رجال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، لافتًا إلى أن هناك شفاء لعشرات الحالات المصابة بكورونا حول العالم، وغير صحيح أن تتم الوفاة لكل الحالات المصابة بالمرض.وكشف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان عن البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات الكاملة لتأمين رحلات العمرة بين المصريين، مضيفا أن إجراءات الفحص الشامل تتم لكل القادمين من الخارج للرحلات الصينية لكونها منطقة الوباء، لافتا إلى أنه تم فحص أطقم الطائرات بشكل مستدام فى إطار إجراءات منع تسرب المرض.