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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

غدًا.. حفل توقيع كتاب «عايزة أتجوز.. عايزة أتطلق»

الخميس 30/يناير/2020 - 04:14 م
عايزة أتجوز
عايزة أتجوز
نعمات مدحت
طباعة
تستضيف دار زهراء الشرق للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لتوقيع كتابه الجديد "عايزة أتجوز..عايزة أتطلق"، غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ حفل التوقيع من الساعة الثانية مساء عقب صلاة الجمعة وحتى الساعة الخامسة مساءا، في قاعة (١) جناح B (48) بمعرض الكتاب الدولى.

يحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والقانونية والفنية.

وتدور أحداث الكتاب حول العقبات والمشكلات التي تواجه الأسرة، إضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الأسري، وطرق المعالجة، كما يحتوي الكتاب على أمور وقضايا أخرى تخص الأسرة والطفل.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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