«الكورونا» سبب تغيب الوزير المفوض الصينى عن ندوة معرض الكتاب

قال دكتور أحمد السعيد، مقدم ندوة "العلاقات الإفريقية الصينية" بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن لي دونج، الوزير المفوض من السفارة الصينية، تغيب عن ندوة اليوم بسبب أزمة "كورونا" لمتابعة الموقف بالسفارة الصينية في مصر، مؤكدا أنه لا توجد أي حالة "كورونا" في مصر، وأوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها من وإلى الصين والجالية المصرية بخير والسفارة تتواصل معها دائما.وبدأت ندوة" العلاقات الإفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل "بمشاركة حسين عيسى- أماني الطويل- ماجد أبو الخير- السفير هاني خلاف عماد الأزرق- إسراء عبد السيد.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.